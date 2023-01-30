Известно, когда в Украину прибудут первые американские танки Abrams

Украина сможет получить обещанные американские танки Abrams либо в конце 2023-го, либо в начале 2024-го. Боевые машины возьмут не со складов американской армии, а закажут у производителя новые. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, американцы согласились поставить Украине Abrams, чтобы показать пример Германии, которая отказывалась отправлять свои Leopard. Чтобы помочь Шольцу принять решение, Белый Дом объявил, что передаст Киеву 31 танк М1А2, он же Abrams.

"Они будут без защиты с использованием обедненного урана и будут доставлены в конце 2023-го или в следующем году".

Урановая броня – это секретная технология, Пентагон не хочет, чтобы она попала в руки россии. Этот страх и был одной из причин сомнений передачи Abrams украинцам.