Франция и Италия закупят ракеты к ЗРК, который хотят вместе передать Украине
Почти 1000 ракет
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Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет Aster для укрепления противовоздушной обороны стран. Эти ракеты подходят к системам противовоздушной обороны SAMP/T, которые планируется передать Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны Франции.
Франция и Италия сделали "гигантский заказ" всепогодных ракет класса "земля – воздух" вертикального запуска Aster 30 на 2 миллиарда евро.
Эти ракеты являются встроенным компонентом системы противовоздушной обороны PAAMS, они подходят к установкам SAMP/T. Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что вместе с Францией они завершают отправку наземного зенитно-ракетного комплекса SAMP/T в Украину.
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