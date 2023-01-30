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Франция и Италия закупят ракеты к ЗРК, который хотят вместе передать Украине

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Почти 1000 ракет

Франция и Италия закупят ракеты к ЗРК, который хотят вместе передать Украине

Getty Images

Новина українською

Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет Aster для укрепления противовоздушной обороны стран. Эти ракеты подходят к системам противовоздушной обороны SAMP/T, которые планируется передать Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны Франции.

Франция и Италия сделали "гигантский заказ" всепогодных ракет класса "земля – воздух" вертикального запуска Aster 30 на 2 миллиарда евро.

Эти ракеты являются встроенным компонентом системы противовоздушной обороны PAAMS, они подходят к установкам SAMP/T. Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что вместе с Францией они завершают отправку наземного зенитно-ракетного комплекса SAMP/T в Украину.

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В статье: война с россией
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Источник:
Reuters

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