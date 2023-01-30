Франция и Италия закупят ракеты к ЗРК, который хотят вместе передать Украине

Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет Aster для укрепления противовоздушной обороны стран. Эти ракеты подходят к системам противовоздушной обороны SAMP/T, которые планируется передать Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны Франции.

Франция и Италия сделали "гигантский заказ" всепогодных ракет класса "земля – воздух" вертикального запуска Aster 30 на 2 миллиарда евро.

Эти ракеты являются встроенным компонентом системы противовоздушной обороны PAAMS, они подходят к установкам SAMP/T. Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что вместе с Францией они завершают отправку наземного зенитно-ракетного комплекса SAMP/T в Украину.