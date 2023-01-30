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Буданов: Чтобы снимать напряжение, друзья подарили мне настольный хоккей

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Который начальник ГУР поставил в офицерской комнате

Буданов: Чтобы снимать напряжение, друзья подарили мне настольный хоккей

Фото – Віталій Носач, РБК-Україна

Новина українською

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, как он борется со стрессом.

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- Война - это стресс. Как с ним справляется глава украинской разведки? Как начальник, офицер, мужчина?

- Позвольте мне не очень подробно останавливаться на ответе на этот вопрос. Это будет коротко. Недавно друзья подарили мне на день рождения стол для настольного хоккея. Видимо, просто для того, чтобы снять это напряжение.

- Вы остались довольны подарком?

- Я рассмеялся и поставил его в офицерской комнате. Другим он нравится больше.

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В статье: война с россией Кирилл Буданов
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Источник:
wiadomosci

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