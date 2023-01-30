Буданов: Чтобы снимать напряжение, друзья подарили мне настольный хоккей
Который начальник ГУР поставил в офицерской комнате
Фото – Віталій Носач, РБК-Україна
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, как он борется со стрессом.
- Война - это стресс. Как с ним справляется глава украинской разведки? Как начальник, офицер, мужчина?
- Позвольте мне не очень подробно останавливаться на ответе на этот вопрос. Это будет коротко. Недавно друзья подарили мне на день рождения стол для настольного хоккея. Видимо, просто для того, чтобы снять это напряжение.
- Вы остались довольны подарком?
- Я рассмеялся и поставил его в офицерской комнате. Другим он нравится больше.
Популярное сейчас
- В Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой: отводил подбитый самолет от жилых домов
- У Миколенко новый тренер. Эвертон объявил имя нового менеджера
- Борис Джонсон рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину
- Известно, сколько ракет было выпущено по Киеву, в столице слышали громкий взрыв. В двух областях есть прилеты
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов