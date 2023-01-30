Подоляк: МОК предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства
Михаил Подоляк обратился к главе МОК Томасу Баху
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал Международный олимпийский комитет (МОК) "промоутером войны" после предложения разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024. Об этом советник написал в Twitter.
"МОК — промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что RU-деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Не так ли, господин Бах", — обратился Подоляк к главе МОК Томасу Баху.
Напомним, что на предложение МОК разрешить россиянам и белорусам участвовать в международных спортивных соревнованиях под нейтральным флагом.
Стоит отметить, что свое недовольство в этой ситуации выразил и президент Украины Владимир Зеленский.
#МОК – промоутер війни, убивств і руйнувань... МОК із задоволенням дивиться на те, як Рф знищує ????????, а потім пропонує ???????? трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 30, 2023
Очевидно, що ru-гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть ???????? кров’ю. Так, пане #Бах?
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