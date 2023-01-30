Подоляк: МОК предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал Международный олимпийский комитет (МОК) "промоутером войны" после предложения разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024. Об этом советник написал в Twitter.

"МОК — промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что RU-деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Не так ли, господин Бах", — обратился Подоляк к главе МОК Томасу Баху.

Напомним, что на предложение МОК разрешить россиянам и белорусам участвовать в международных спортивных соревнованиях под нейтральным флагом.

Стоит отметить, что свое недовольство в этой ситуации выразил и президент Украины Владимир Зеленский. Он пригласил Томаса Баха посетить Бахмут , который изо всех сил пытаются стереть с лица земли российские военные.