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Подоляк: МОК предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства

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Михаил Подоляк обратился к главе МОК Томасу Баху

Подоляк: МОК предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал Международный олимпийский комитет (МОК) "промоутером войны" после предложения разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024. Об этом советник написал в Twitter.

"МОК — промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что RU-деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Не так ли, господин Бах", — обратился Подоляк к главе МОК Томасу Баху.

Напомним, что на предложение МОК разрешить россиянам и белорусам участвовать в международных спортивных соревнованиях под нейтральным флагом.

Стоит отметить, что свое недовольство в этой ситуации выразил и президент Украины Владимир Зеленский. Он пригласил Томаса Баха посетить Бахмут, который изо всех сил пытаются стереть с лица земли российские военные.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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