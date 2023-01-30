Уоллес: Британия передаст танки Challenger 2 в Украину до лета
Украинские военные должны сначала овладеть машинами
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Поставки танков Challenger 2, которые в рамках военной помощи передаст Украине Великобритания, ожидаются до лета.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бел Уоллес, сообщает Sky News.
"Это будет до начала лета или в мае. Вероятно, ближе к Пасхе", - заявил он.
При этом министр добавил, что по соображениям безопасности он не может сообщить график обучения украинских войск использованию танков, сообщив, что учения начнутся с обучения индивидуальному управлению машинами, а затем перейдет к ведению боя в строю.
Отметим, что в Британии Пасха в этом году будет отмечаться 9 апреля.
Напомним, ранее в Британии говорили, что танки Challenger 2 Украина
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