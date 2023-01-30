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Уоллес: Британия передаст танки Challenger 2 в Украину до лета

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Украинские военные должны сначала овладеть машинами

Уоллес: Британия передаст танки Challenger 2 в Украину до лета

фото из свободных источников

Новина українською

Поставки танков Challenger 2, которые в рамках военной помощи передаст Украине Великобритания, ожидаются до лета.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бел Уоллес, сообщает Sky News.

"Это будет до начала лета или в мае. Вероятно, ближе к Пасхе", - заявил он.

При этом министр добавил, что по соображениям безопасности он не может сообщить график обучения украинских войск использованию танков, сообщив, что учения начнутся с обучения индивидуальному управлению машинами, а затем перейдет к ведению боя в строю.

Отметим, что в Британии Пасха в этом году будет отмечаться 9 апреля.

Напомним, ранее в Британии говорили, что танки Challenger 2 Украина сможет получить в конце марта.

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В статье: война с россией Бен Уоллес
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