Уоллес: Британия передаст танки Challenger 2 в Украину до лета

Поставки танков Challenger 2, которые в рамках военной помощи передаст Украине Великобритания, ожидаются до лета.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бел Уоллес, сообщает Sky News.

"Это будет до начала лета или в мае. Вероятно, ближе к Пасхе", - заявил он.

При этом министр добавил, что по соображениям безопасности он не может сообщить график обучения украинских войск использованию танков, сообщив, что учения начнутся с обучения индивидуальному управлению машинами, а затем перейдет к ведению боя в строю.

Отметим, что в Британии Пасха в этом году будет отмечаться 9 апреля.