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Коалиция из 40 стран может выдвинуть ультиматум МОК в случае допуска россиян и белорусов на ОИ-24

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Об этом заявил министр спорта Польши Камиль Бортничук

Коалиция из 40 стран может выдвинуть ультиматум МОК в случае допуска россиян и белорусов на ОИ-24

фото - AP Photo

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Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна вместе с другими партнерами будет добиваться, чтобы России и Беларуси запретили принимать участие в Олимпийских играх 2024 года. Так, коалиция из 40 стран готова выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом Бортничук сказал в интервью Polskie Radio.

По словам министра, основные задачи по международному "давлению" на комитет будут выполнять Польша и Великобритания. Подробностями Бортничук делиться отказался.

"Мы прибегаем к ряду мероприятий на международной арене. Речь идет о министрах спорта 40 стран, подписавших обращение, чтобы оказать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета", — сказал он.

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Бортничук считает, что возможность ультиматума вполне реальна, однако он не хотел бы, чтобы Польша была единственной страной, которая принимает в этом участие.

"Здесь должно быть создание эффективной коалиции стран, без которых организация Игр была бы невозможна", — сказал он.

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В статье: война с россией
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