Коалиция из 40 стран может выдвинуть ультиматум МОК в случае допуска россиян и белорусов на ОИ-24
Об этом заявил министр спорта Польши Камиль Бортничук
фото - AP Photo
Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна вместе с другими партнерами будет добиваться, чтобы России и Беларуси запретили принимать участие в Олимпийских играх 2024 года. Так, коалиция из 40 стран готова выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом Бортничук сказал в интервью Polskie Radio.
По словам министра, основные задачи по международному "давлению" на комитет будут выполнять Польша и Великобритания. Подробностями Бортничук делиться отказался.
"Мы прибегаем к ряду мероприятий на международной арене. Речь идет о министрах спорта 40 стран, подписавших обращение, чтобы оказать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета", — сказал он.
Бортничук считает, что возможность ультиматума вполне реальна, однако он не хотел бы, чтобы Польша была единственной страной, которая принимает в этом участие.
"Здесь должно быть создание эффективной коалиции стран, без которых организация Игр была бы невозможна", — сказал он.
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