Макрон о возможных поставках истребителей Украине: Ничего не запрещено
Но пока что эти фразы выглядят довольно размыто
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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.
На вопрос о возможных поставках истребителей в Украину во время своего визита в Гаагу Макрон ответил, что "в принципе, ничего не запрещено".
Но, по мнению Макрона, это не должно быть "эскалацией" и чтобы это "не ослабило французскую армию".
"Мы будем рассматривать каждый случай отдельно", - добавил он.
Напомним премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине многоцелевых истребителей F-16 или другой авиации возможна только в тесной координации с другими союзниками по НАТО, как это было в случае танков Leopard.
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