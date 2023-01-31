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Макрон о возможных поставках истребителей Украине: Ничего не запрещено

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Но пока что эти фразы выглядят довольно размыто

Макрон о возможных поставках истребителей Украине: Ничего не запрещено

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

На вопрос о возможных поставках истребителей в Украину во время своего визита в Гаагу Макрон ответил, что "в принципе, ничего не запрещено".

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Но, по мнению Макрона, это не должно быть "эскалацией" и чтобы это "не ослабило французскую армию".

"Мы будем рассматривать каждый случай отдельно", - добавил он.

Напомним премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине многоцелевых истребителей F-16 или другой авиации возможна только в тесной координации с другими союзниками по НАТО, как это было в случае танков Leopard.

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон
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