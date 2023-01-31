"Отвергаем это и другие клеветнические заявления", - МОК отреагировал на заявления со стороны Украины

Международный олимпийский комитет отверг критику украинских чиновников, которые обвинили его в пропаганде войны после того, как МОК заявил, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Заявление МОК приводит Reuters.

Напомним, что советник президента Украины Михаил Подоляк на выходных заявил , что МОК пропагандирует "насилие, массовые убийства, разрушения", а в понедельник заявил, что присутствие России на Играх будет означать предоставление стране "платформы для продвижения геноцида".