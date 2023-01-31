"Отвергаем это и другие клеветнические заявления", - МОК отреагировал на заявления со стороны Украины
В МОК отреагировали на заявления со стороны Украины
Международный олимпийский комитет отверг критику украинских чиновников, которые обвинили его в пропаганде войны после того, как МОК заявил, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Заявление МОК приводит Reuters.
Напомним, что советник президента Украины Михаил Подоляк
"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой бы то ни было конструктивной дискуссии", - говорится в заявлении МОК.
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