  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Отвергаем это и другие клеветнические заявления", - МОК отреагировал на заявления со стороны Украины
В тренде

"Отвергаем это и другие клеветнические заявления", - МОК отреагировал на заявления со стороны Украины

Общие новости
(1 голосов)

В МОК отреагировали на заявления со стороны Украины

"Отвергаем это и другие клеветнические заявления", - МОК отреагировал на заявления со стороны Украины

Новина українською

Международный олимпийский комитет отверг критику украинских чиновников, которые обвинили его в пропаганде войны после того, как МОК заявил, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Заявление МОК приводит Reuters.

Напомним, что советник президента Украины Михаил Подоляк на выходных заявил, что МОК пропагандирует "насилие, массовые убийства, разрушения", а в понедельник заявил, что присутствие России на Играх будет означать предоставление стране "платформы для продвижения геноцида".

"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой бы то ни было конструктивной дискуссии", - говорится в заявлении МОК.

По теме
yellow-arrow
Байден заявил, что США не передадут Украине истребители
yellow-arrow
Макрон о возможных поставках истребителей Украине: Ничего не запрещено
yellow-arrow
Коалиция из 40 стран может выдвинуть ультиматум МОК в случае допуска россиян и белорусов на ОИ-24
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МОК война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде