ВСУ отбили атаки около 11 населенных пунктов, среди россиян распространяется уныние - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 31 января, сообщает, что за прошедшие сутки, армия РФ нанесла 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершила более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Высокой остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Указывается, что россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях – обороняют ранее захваченные рубежи. Генштаб ВСУ отмечает уныние личного состав подразделений Российской Федерации в связи с решениями собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий.

Между тем, в понедельник подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов около 11 населенных пунктов, а именно Новоселовского, Билогоровки Луганской области и Ямполевки, Спорного, Красной Горы, Парасковиивки, Бахмута, Клищиивки, Ивановского, Авдеевки, Водяного, Первомайского и Первомайского и Угледара в Донецкой области.

Генштаб подчеркивает, что на Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений противника.

При этом войска РФ обстреливают населённые пункты вблизи государственной границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В свою очередь авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов.