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Вновь под тысячу единиц личного состава. Генштаб опубликовал потери россиян за 30 января

Общие новости
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И почти 10 бронированных машин

Вновь под тысячу единиц личного состава. Генштаб опубликовал потери россиян за 30 января

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 127500 (+850) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3201 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6378 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 2197 (+1) ед,
  • РСЗО – 454 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,
  • самолетов – 293 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5048 (+7) ед,
  • специальная техника – 200 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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