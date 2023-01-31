Вновь под тысячу единиц личного состава. Генштаб опубликовал потери россиян за 30 января
И почти 10 бронированных машин
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 127500 (+850) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3201 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6378 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 2197 (+1) ед,
- РСЗО – 454 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,
- самолетов – 293 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5048 (+7) ед,
- специальная техника – 200 (+1).
Данные уточняются.
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