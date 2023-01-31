США отправили первую партию Bradley в Украину

Транспортное командование вооруженных сил США сообщило об отправке первой партии боевых машин пехоты Bradley в Украину. В сообщении говорится, что партия более чем в 60 Bradley отправилась от берегов Южной Каролины.

Отправленные Bradley "обеспечат украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России". Ранее сообщалось, что первые Bradley должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем".

"Брэдли" – это боевая бронированная машина, которая перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь. В предыдущих двух пакетах военной помощи США объявили о передаче Украине 109 боевых машин пехоты Bradley, их называют "убийцами танков".