США отправили первую партию Bradley в Украину
Больше 60 штук
USTRANSCOM
Транспортное командование вооруженных сил США сообщило об отправке первой партии боевых машин пехоты Bradley в Украину. В сообщении говорится, что партия более чем в 60 Bradley отправилась от берегов Южной Каролины.
Отправленные Bradley "обеспечат украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России". Ранее сообщалось, что первые Bradley должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем".
"Брэдли" – это боевая бронированная машина, которая перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь. В предыдущих двух пакетах военной помощи США объявили о передаче Украине 109 боевых машин пехоты Bradley, их называют "убийцами танков".
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