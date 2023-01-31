Воздушные силы: У Украины пока нет систем против баллистических ракет, которые Иран может передать РФ

Имеющиеся у Украины системы ПВО не смогут справиться с иранскими баллистическими ракетами Fateh и Zolfaghar, если Тегеран передаст их россии. В то же время, западные партнеры все больше склоняются к тому, чтобы передать Киеву более мощные системы. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"российская федерация не оставила своих намерений получать от Ирана беспилотники-камикадзе и ракеты, о которых было объявлено ранее, Fateh и Zolfaghar, это баллистика, против баллистики у нас нет сегодня систем". "Наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства, такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T. Мы видим сдвиги: Италия, Франция заявили о готовности передавать и эти системы, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и мы должны на нее реагировать".

Он добавил, что у РФ и сейчас есть баллистические ракеты, которыми враг регулярно наносит удары по территории Украины. В частности, у врага есть "Кинжалы" – фактически, это комплекс воздушного базирования, бьющий по баллистической траектории. Кроме них, оккупанты атакуют нашу страну ракетами Х-22, а также зенитными ракетами С-300 и С-400, которые тоже бьют по баллистической траектории.