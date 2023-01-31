Известно, когда танки Leopard 2 из Норвегии могут оказаться в Украине

Норвегия отправит боевые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, вероятнее всего – уже в конце марта. Об этом заявил в понедельник министр обороны страны Бьорн Ариль Грам в интервью AFP.

Число танков от Осло пока неизвестно, министр обороны Норвегии сказал, что с количеством Leopard 2 еще определились. Известно, что скандинавское государство располагает 36 необходимыми танками.

Ранее Грам уточнял, что это будут Leopard 2A4 – та же модификация, которую передаст Украине Польша. СМИ писали, что Норвегия рассматривает возможность поставки для ВСУ до 8 танков Leopard 2.