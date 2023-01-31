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"Мощно готовимся". Секретарь СНБО – о возможности эскалации войны со стороны РФ

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"Мощно готовимся". Секретарь СНБО – о возможности эскалации войны со стороны РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В эфире национального телемарафона выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, из 300 тысяч россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, половину уже отправили на "сво". Еще около половины находится в резерве – для попытки нового наступления, они готовятся на полигонах в России и Беларуси.

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые возникли перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся".

"Да, это для нас вызов, но, поверьте, мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда фактически мы были один на один с агрессором, другие страны не верили в нашу победу... Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощи Украине".

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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