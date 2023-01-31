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Борис Джонсон назвал условие, при котором РФ не начала бы полномасштабное вторжение в Украину

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Катастрофы можно было бы избежать

Борис Джонсон назвал условие, при котором РФ не начала бы полномасштабное вторжение в Украину

Photo – Valeria Mongelli (Bloomberg)

Новина українською

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в колонке The Washington Post, что полномасштабного вторжения РФ можно было бы избежать, если бы страны последовательно и смело вели бы Украину в НАТО.

"Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику "открытых дверей" в НАТО, и что они имеют право "избирать свою судьбу", и что Россия не должна иметь права вето. И все это время мы недвусмысленно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в Альянс – потому что очень многие члены НАТО сами применят свое право вето".

"Результат – самая ужасная война в Европе за последние 80 лет. путин разрушил бесчисленное количество жизней, домов, надежд. Он напал на Украину, потому что считал – и имел многочисленные доказательства этого – что мы не очень серьезно относились к защите Украины. Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы привести Украину в НАТО – если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, – этой полной катастрофы можно было бы избежать".

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В статье: война с россией Борис Джонсон НАТО
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