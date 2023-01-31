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Британская разведка: РФ готовит новое направление для продвижения, чтобы отвлечь внимание ВСУ от Бахмута

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Маловероятно, что враг достигнет оперативного прорыва

Британская разведка: РФ готовит новое направление для продвижения, чтобы отвлечь внимание ВСУ от Бахмута

Фото: censor.net

Новина українською

За последние три дня российские войска после разведки боем начали скоординированную атаку в районе городов Павловка и Угледар. Несмотря на некоторые успехи, они не имеют сил для прорыва. В то же время враг рассматривает новое направление для продвижения, как сообщает британская разведка.

Эти населенные пункты расположены в 50 километрах юго-западнее Донецка, россия уже использовала для штурма этого же района в ноябре 2022 года 155-ю морскую пехотную бригаду.

Подразделения этой бригады снова участвуют в составе сил, которые, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.

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По данным британской разведки, российское командование стремится разработать новое направление наступления в Донецкой области и отвлечь украинские войска с Бахмутского направления, где ведутся ожесточенные бои. Существует реальная возможность того, что Россия продолжит одерживать локальные победы в этом секторе. Однако маловероятно, что у врага достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы достичь оперативного прорыва.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Бахмут
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