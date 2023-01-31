F-16 для Украины: Белый дом поддержал позицию Байдена, Резников будет просить истребители у Макрона

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби встал на защиту решения администрации президента США Джо Байдена не отправлять истребители F-16 в Украину. Об этом он сказал в комментарии CNN.

"Предоставляется много возможностей, которые будут направлены в ближайшие недели и месяцы. Виды возможностей, которые будут критически важны для того, чтобы помочь украинцам в боях зимой, а также в таких боевых действиях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной".

По словам Кирби, решение о танках, которое приняли не только США, но и немцы, а перед этим британцы, было разработано для того, чтобы помочь Украине в боях, ожидаемых весной.

"Поэтому это был фактически один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать виды потребностей, которые потребуются Украине, когда погода улучшится. И мы можем ожидать, что тогда россияне попытаются перейти в наступление".

Ожидается, что министр обороны Украины во вторник в Париже встретится с президентом Эммануэлем Макроном на фоне дебатов среди союзников Киева о том, следует ли предоставлять истребители для войны против России, после того, как президент США Джо Байден исключил предоставление F-16. Резников также встретится со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню.

В то же время экс-глава Пентагона Марк Эспер призвал предоставить Украине самолеты и ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Эспер считает политику стран Запада по Украине правильной, но слишком медленной. По его словам, для успеха Украина должна была получить танки еще осенью.