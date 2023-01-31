Почти полсотни боев с россиянами за сутки. Спикер Восточной группировки ВСУ – о ситуации под Бахмутом
Город продолжает быть одним из главных направлений удара противника
Генштаб ВСУ
Вблизи Бахмута за сутки произошло 42 боевых столкновения между ВСУ и россиянами. Об этом сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона:
"Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. За 30 января там они 197 раз наносили удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения. За сутки было убито 277 врагов, 258 получили ранения".
Он добавил, что в Бахмут регулярно доставляются снаряжение и боеприпасы, а вблизи Лимана Донецкой области россияне пытаются перехватить инициативу. Также оккупанты не смогли перерезать трассу Часов Яр – Бахмут, по которой обеспечивают украинских бойцов.
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