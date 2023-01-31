  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Абрамович передаст для Украины 2,3 млрд фунтов стерлингов с продажи Челси
В тренде

Абрамович передаст для Украины 2,3 млрд фунтов стерлингов с продажи Челси

Общие новости
(1 голосов)

Сумма может стать одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории

Абрамович передаст для Украины 2,3 млрд фунтов стерлингов с продажи Челси

Новина українською

Российский олигарх Роман Абрамович передаст 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов) с продажи футбольного клуба "Челси" в фонд для Украины. Однако соответствующее решение должен одобрить Евросоюз.

Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что сумма, которая станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории, может быть переведена в пока еще неназванный фонд в течение нескольких недель.

Правительственные инсайдеры издания сообщают, что новый фонд находится на грани получения одобрения Комиссии по благотворительности. Однако, как предполагается, они также должны получить окончательный "зеленый свет" из Европы, поскольку Абрамович также находится под санкциями там.

Бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз возглавит фонд в соответствии с соглашением, заключенным между правительством и Абрамовичем, когда в мае прошлого года было подписано соглашение о продаже "Челси".

В ближайшие две недели будут представлены подробности о правлении и проектах благотворительной организации. Предполагается, что Пенроуз поддерживал постоянные контакты с правительством и посещал Украину в течение 2022 года.

Напомним, в марте прошлого года стало известно, что Абрамович принял решение продать лондонский футбольный клуб "Челси", а вырученные средства передать Украине.

В мае 2022 года СМИ сообщили, что Абрамович продал клуб за 5,2 млрд долларов.

По теме
yellow-arrow
Washington Post: На Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений
yellow-arrow
Сборная Украины стала победителем ветеранского турнира в Норвегии
yellow-arrow
Почти полсотни боев с россиянами за сутки. Спикер Восточной группировки ВСУ – о ситуации под Бахмутом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
31.01.2023 в 18:03
Не треба строїти ілюзій на його рахунок. Ціна за відкуп, або за статус "хороший русскій" в 2 мільярди ніщо, порівняно з його статками. Статками, які він таким чином, тобто своєю "благодійністю" хоче зберегти і не втратити
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
31.01.2023 в 17:45
Думаю треба віднестися до цього «благородного жест» з обережністю. Раша винна Україні більше ніж 600 мільярдів репарацій, тож це крапля у морі, а от не чи не спробують вони це використати заради відновлення свого іміджу, тут треба все зважити.
Ответить
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
31.01.2023 в 17:39
??????
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде