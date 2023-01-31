Абрамович передаст для Украины 2,3 млрд фунтов стерлингов с продажи Челси
Сумма может стать одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории
Российский олигарх Роман Абрамович передаст 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов) с продажи футбольного клуба "
Об этом сообщает The Telegraph.
Издание отмечает, что сумма, которая станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории, может быть переведена в пока еще неназванный фонд в течение нескольких недель.
Правительственные инсайдеры издания сообщают, что новый фонд находится на грани получения одобрения Комиссии по благотворительности. Однако, как предполагается, они также должны получить окончательный "зеленый свет" из Европы, поскольку Абрамович также находится под санкциями там.
Бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз возглавит фонд в соответствии с соглашением, заключенным между правительством и Абрамовичем, когда в мае прошлого года было подписано соглашение о продаже "Челси".
В ближайшие две недели будут представлены подробности о правлении и проектах благотворительной организации. Предполагается, что Пенроуз поддерживал постоянные контакты с правительством и посещал Украину в течение 2022 года.
Напомним, в марте прошлого года стало известно, что Абрамович принял решение продать лондонский футбольный клуб "Челси", а вырученные средства передать Украине.
В мае 2022 года СМИ сообщили, что Абрамович продал клуб за 5,2 млрд долларов.
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