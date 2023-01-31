Снова спорт вне политики. Президент ОК России призвал Украину отказаться от бойкота Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже.

"Не в наших традициях давать комментарии на комментарии, но наша история показывает, что любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая призывала к этому. Я призываю Украину отказаться от всякого рода бойкота", — цитирует Позднякова РИА Новости.

По словам Позднякова, миссия олимпийского движения заключается в том, чтобы посредством спорта сделать мир лучше.

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"И тут никакие бойкоты не могут помочь. Нас поддерживают не только в Китае. Как сообщил МОК, подавляющее количество НОКов поддерживают наше участие. Даже из тех стран, которые не являются нашими друзьями. Спорт должен быть вне политики, мы приветствуем такой подход подавляющего количества НОКов", — добавил глава ОКР.

Ранее МОК обсудил условия отстранения россиян и сообщил, что в соревнованиях должны участвовать в нейтральном статусе те спортсмены, которые активно не поддерживали войну в Украине.

В свою очередь, НОК Украины на Генассамблее 3 февраля обсудят возможный бойкот Олимпиады-2024, в случае допуска россиян и белорусов к соревнованиям.