  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Снова спорт вне политики. Президент ОК России призвал Украину отказаться от бойкота Олимпиады
В тренде

Снова спорт вне политики. Президент ОК России призвал Украину отказаться от бойкота Олимпиады

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

С таким заявление выступил Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Снова спорт вне политики. Президент ОК России призвал Украину отказаться от бойкота Олимпиады

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже.

"Не в наших традициях давать комментарии на комментарии, но наша история показывает, что любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая призывала к этому. Я призываю Украину отказаться от всякого рода бойкота", — цитирует Позднякова РИА Новости.

По словам Позднякова, миссия олимпийского движения заключается в том, чтобы посредством спорта сделать мир лучше.

Читайте такжеПодоляк: МОК предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства

"И тут никакие бойкоты не могут помочь. Нас поддерживают не только в Китае. Как сообщил МОК, подавляющее количество НОКов поддерживают наше участие. Даже из тех стран, которые не являются нашими друзьями. Спорт должен быть вне политики, мы приветствуем такой подход подавляющего количества НОКов", — добавил глава ОКР.

Ранее МОК обсудил условия отстранения россиян и сообщил, что в соревнованиях должны участвовать в нейтральном статусе те спортсмены, которые активно не поддерживали войну в Украине.

В свою очередь, НОК Украины на Генассамблее 3 февраля обсудят возможный бойкот Олимпиады-2024, в случае допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

По теме
yellow-arrow
Франция передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar
yellow-arrow
Ворскла отправила албанского опорника Толи в аренду в Грузию
yellow-arrow
Чемпион Польши близок к подписанию защитника Металлиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
31.01.2023 в 20:10
Цинічний покидьок.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде