Снова спорт вне политики. Президент ОК России призвал Украину отказаться от бойкота Олимпиады
С таким заявление выступил Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже.
"Не в наших традициях давать комментарии на комментарии, но наша история показывает, что любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая призывала к этому. Я призываю Украину отказаться от всякого рода бойкота", — цитирует Позднякова РИА Новости.
По словам Позднякова, миссия олимпийского движения заключается в том, чтобы посредством спорта сделать мир лучше.
"И тут никакие бойкоты не могут помочь. Нас поддерживают не только в Китае. Как сообщил МОК, подавляющее количество НОКов поддерживают наше участие. Даже из тех стран, которые не являются нашими друзьями. Спорт должен быть вне политики, мы приветствуем такой подход подавляющего количества НОКов", — добавил глава ОКР.
Ранее МОК обсудил условия отстранения россиян и сообщил, что в соревнованиях должны участвовать в нейтральном статусе те спортсмены, которые активно не поддерживали войну в Украине.
В свою очередь, НОК Украины на Генассамблее 3 февраля обсудят возможный бойкот Олимпиады-2024, в случае допуска россиян и белорусов к соревнованиям.
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