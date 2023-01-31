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Франция передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar

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К имеющимся 18-ти

Франция передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar

Скріншот з відео

Новина українською

Украинским военным будет передано на вооружение гаубицы Caesar. Их предоставит Франция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорня.

Всего будет передано 12 гаубиц Caesar. Кроме того, французское правительство направит в Польшу 150 своих военных, которые проведут обучение для украинских солдат. Их будут учить работать с системами ПВО.

"Мы будем готовить воинов, которые будут применять системы ПВО. Это все будет обсуждаться", - заявил Лекорню.

Он напомнил, что Франция уже предоставила Украине 18 таких орудий, однако одна из них пока не работает. Лекарню сказал, что необходимо провести техническое обслуживание тех орудий, которые остались в использовании.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, отметив, что нет ничего запрещенного в этом.

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В статье: война с россией
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.01.2023 в 20:22
Vive la France!
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