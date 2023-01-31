Латвия готова бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска россиян и белорусов
С таким заявлением выступил глава латвийского НОК
paris2024.org
Национальные спортивные федерации разных стран пытаются повлиять на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх-2024.
Латвия рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже, сообщает DELFI. Связано это с возможным допуском россиян и белорусов к участию в ОИ-2024.
Президент Национального олимпийского комитета Латвии Жоржс Тикмерс рассказал, что Латвия действительно может отказаться от участия в Олимпийских играх-2024, если на них будут допущены белорусы и россияне.
Тикмерс отметил недопустимость привлечения спортсменов из россии и Беларуси к международным спортивным турнирам на фоне полномасштабной агрессии против Украины.
"Если бы Олимпиада проходила сейчас, а спортсмены из россии и Беларуси принимали бы в них участие, думаю, что сборная Латвии на них бы не отправилась. Мы надеемся, что война закончится, что Украина в ней победит, что возникнет новая ситуация и новые правила. Конечно, в этом случае латвийские спортсмены также смогут участвовать в таких соревнованиях", — объяснил Жорзс Тикмерс.
Напомним, что ранее МОК предположил, что некоторые спортсмены из России и Беларуси, которые активно не поддерживали вторжение России в Украину, могут быть допущены к Олимпиаде под нейтральным флагом.
Такое заявление президента МОК Томаса Баха было раскритиковано не только в Украине, но и в прочих мировых странах.
В частности, президент НОК Украины Вадим Гутцайт предположил,
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