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Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО

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Вечная память герою

Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО

Фото: Іван Станіславський

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня во Львове прошла церемония прощания с американским добровольцем Дэниелом Уитни Свифтом, который погиб 19 января, защищая Украину. Он сражался в рядах Интернационального легиона ГУР МО Украины.

Известный украинский фотоигр Игорь Станиславский сообщает, что Свифт проходил службу в военном подразделении спецназначения ВМС США, участвовал в военных кампаниях в Ираке и Афганистане, работал в полиции. Он награжден американским орденом "Легион заслуг".

Ранее мы сообщали, что на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений.

Фото: Иван Станиславский

Фотогалерея

Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО - фото 1Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО - фото 2Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО - фото 3Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО - фото 4Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО - фото 5Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО - фото 6Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО - фото 7Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО - фото 8Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО - фото 9
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В статье: война с россией
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