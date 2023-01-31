Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО

Сегодня во Львове прошла церемония прощания с американским добровольцем Дэниелом Уитни Свифтом, который погиб 19 января, защищая Украину. Он сражался в рядах Интернационального легиона ГУР МО Украины.

Известный украинский фотоигр Игорь Станиславский сообщает , что Свифт проходил службу в военном подразделении спецназначения ВМС США, участвовал в военных кампаниях в Ираке и Афганистане, работал в полиции. Он награжден американским орденом "Легион заслуг".

Ранее мы сообщали, что на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений .

Фото: Иван Станиславский

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