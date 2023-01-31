Во Львове попрощались с американцем, который погиб, защищая Украину. ФОТО
Вечная память герою
Фото: Іван Станіславський
Сегодня во Львове прошла церемония прощания с американским добровольцем Дэниелом Уитни Свифтом, который погиб 19 января, защищая Украину. Он сражался в рядах Интернационального легиона ГУР МО Украины.
Известный украинский фотоигр Игорь Станиславский
Ранее мы сообщали, что на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова
Фото: Иван Станиславский
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