Зеленский: Отрабатываем то, чем мы отвечаем на подготовку России к попытке реванша

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам очередных суток полномасштабного вторжения России. Глава государства отметил, что неделя прежде всего – евроинтеграционная. Но также проводится подготовка к противодействию попыткам нового наступления России.

"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на этой неделю. В целом, неделя должна быть в полной мере этого слова – евроинтеграционной.

Мы ждем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашим прогрессом. Прогрессом, который видно – даже несмотря на полномасштабную войну.

Подробно прорабатываем ситуацию во всех основных оперативных направлениях и – в перспективе. То, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша", - сказал Зеленский.