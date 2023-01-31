Зеленский: Отрабатываем то, чем мы отвечаем на подготовку России к попытке реванша
Вечернее видеообращение главы государства
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам очередных суток полномасштабного вторжения России. Глава государства отметил, что неделя прежде всего – евроинтеграционная. Но также проводится подготовка к противодействию попыткам нового наступления России.
"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на этой неделю. В целом, неделя должна быть в полной мере этого слова – евроинтеграционной.
Мы ждем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашим прогрессом. Прогрессом, который видно – даже несмотря на полномасштабную войну.
Подробно прорабатываем ситуацию во всех основных оперативных направлениях и – в перспективе. То, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша", - сказал Зеленский.
Также президент поблагодарил всех защитников и защитниц, которые на фронте защищают нашу землю. Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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