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США готовят пакет помощи Украине более чем на $2 млрд, в нем будут снаряды дальностью до 150 км

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США готовят пакет помощи Украине более чем на $2 млрд, в нем будут снаряды дальностью до 150 км

T-Online

Новина українською

Соединенные Штаты Америки готовят военную помощь Украине на сумму более 2 миллиардов долларов, которая, как ожидается, впервые может включать в себя снаряды большей дальности, а именно до 150 километров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

О помощи будет объявлено в конце этой недели (30.01-05.02). Новый пакет военной помощи будет включать в себя вспомогательное оборудование для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

По информации источника, часть пакета на сумму 1,725 миллиарда долларов поступит из фонда "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), позволяющего администрации президента Джо Байдена получать оружие из промышленности, а не со складов США. Средства USAI будут направлены на закупку нового оружия, крылатой бомбы GLSDB с радиусом действия до 150 км. Как сообщает Reuters, США отклонили запросы Киева на ракеты ATACMS радиусом действия до 297 км.

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США готовят пакет помощи Украине более чем на $2 млрд, в нем будут снаряды дальностью до 150 км - изображение 1

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В статье: война с россией
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Источник:
Reuters

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