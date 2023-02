США готовят пакет помощи Украине более чем на $2 млрд, в нем будут снаряды дальностью до 150 км

Соединенные Штаты Америки готовят военную помощь Украине на сумму более 2 миллиардов долларов, которая, как ожидается, впервые может включать в себя снаряды большей дальности, а именно до 150 километров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

О помощи будет объявлено в конце этой недели (30.01-05.02). Новый пакет военной помощи будет включать в себя вспомогательное оборудование для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

По информации источника, часть пакета на сумму 1,725 миллиарда долларов поступит из фонда "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), позволяющего администрации президента Джо Байдена получать оружие из промышленности, а не со складов США. Средства USAI будут направлены на закупку нового оружия, крылатой бомбы GLSDB с радиусом действия до 150 км. Как сообщает Reuters, США отклонили запросы Киева на ракеты ATACMS радиусом действия до 297 км.

Visual of the approximate area which will get in range if Ukraine are provided with 150km standoff weapons.



