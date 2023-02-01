В Киеве состоялся турнир Футбол+Шахматы

В Киеве состоялись необычные соревнования, которые объединяют любителей сразу двух видов спорта. Турнир, который носит название FUTCHESS - Футбол+Шахматы, проводится уже во второй раз.

Местом проведения события выбрали территорию Гидропарка (Город Спорта). Участники турнира сначала соревнуются за шахматными досками, а затем на поле. Система подсчета очков взята с футбола, за победу в шахматах и в футболе дают по три очка, за ничью одно.

В результате сильнейшей и физически, и интеллектуально среди всех участников оказалась команда ФК КПИ. Они и получили первый приз. Всего в турнире участие приняли 5 команд. В следующий раз обещают заявиться уже больше десятка коллективов.

Вот что сказал автор идеи и организатор Игорь Бирюченский: