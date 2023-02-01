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В Киеве состоялся турнир Футбол+Шахматы

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В Киеве состоялся турнир Футбол+Шахматы

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UA-Футбол
Новина українською

В Киеве состоялись необычные соревнования, которые объединяют любителей сразу двух видов спорта. Турнир, который носит название FUTCHESS - Футбол+Шахматы, проводится уже во второй раз.

Местом проведения события выбрали территорию Гидропарка (Город Спорта). Участники турнира сначала соревнуются за шахматными досками, а затем на поле. Система подсчета очков взята с футбола, за победу в шахматах и в футболе дают по три очка, за ничью одно.

В результате сильнейшей и физически, и интеллектуально среди всех участников оказалась команда ФК КПИ. Они и получили первый приз. Всего в турнире участие приняли 5 команд. В следующий раз обещают заявиться уже больше десятка коллективов.

Вот что сказал автор идеи и организатор Игорь Бирюченский:

"Главная цель создания турнира "Футбол+Шахматы" - добавить интеллект в футбол с помощью игры в шахматы. Этот проект бессмыслен для большинства. Но как находка для единиц. Именно единицы становятся победителями! А потом тянут за собой остальных… Так это работает.

Я очень рад, что этот проект родился именно в Украине! Как раз сейчас! Впервые в истории человечества! И это только первый шаг в масштабном проекте: Рождение Нашей Нации".

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В статье: футбол шахматы
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