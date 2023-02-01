Данилов: Главные бои еще впереди. Путин может попытаться провести масштабную атаку, как год назад
Комментарий на предмет эскалации
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Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Sky News сказал, что он не исключает "ни одного сценария в ближайшие две-три недели" и что "главные бои еще впереди".
"Россия готовится к максимальной эскалации. Она взимает все возможное, проводит обучение и тренировки. Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели. Те страны, которые помогают нам в нашей борьбе, стали оказывать нам максимальную помощь".
"Мы прошли через большой сложный период, но я отдаю себе отчет, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне. Мы обязательно победим, потому что за нами стоит весь мир".
Данилов не исключает, что путин попытается осуществить еще одну атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года – возможно, даже приурочив ее к годовщине вторжения. Секретарь СНБО предполагает, что участие в новом масштабном наступлении РФ примет примерно половина из более 320 тыс. мобилизованных, часть из них уже переброшена в Украину.
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