СБУ: Президент Мотор Сич сотрудничал с "ДНР", у Авакова провели обыск из-за падения вертолета
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СБУ
Контрразведка и следователи СБУ разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич", подозреваемого в работе на агрессора. В ходе следственно-оперативных действий установлено, что после начала полномасштабного вторжения высокопоставленное должностное лицо осуществляло финансирование террористической организации "ДНР". В частности, через уплату "налогов" и "сборов" в бюджет этого квазиобразования.
Также он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой ДНР. Его целью было снабжение авиакомплектующих в предприятия военно-промышленного комплекса России. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
У бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова провели обыски. Следственные действия проводились Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований. Дело касается закупки французских вертолетов Airbus. Об этом Аваков рассказал в комментарии "УП".
"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно – ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию", – сказал Аваков.
Кроме того, есть данные СМИ о том, что подозрение объявили руководителям Минобороны. Речь идет о:
▪ Экс-замдиректоре Департамента государственных закупок МВД Богдане Хмельницкого (расход госсредств на 107 миллионов гривен на некачественные бронежилеты).
▪ Бывшем заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове (неоснащение Вооруженных сил средствами индивидуальной защиты более чем на 1 млрд грн).
▪ Заместителе начальника Департамента координации внешнеэкономической деятельности МО Владимире Терещенко (собственность государственных средств на сумму 1 340 000 $).
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