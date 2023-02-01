  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СБУ: Президент Мотор Сич сотрудничал с "ДНР", у Авакова провели обыск из-за падения вертолета
В тренде

СБУ: Президент Мотор Сич сотрудничал с "ДНР", у Авакова провели обыск из-за падения вертолета

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Сегодня ведомство предоставляет инфоприводы

СБУ: Президент Мотор Сич сотрудничал с "ДНР", у Авакова провели обыск из-за падения вертолета

СБУ

Новина українською

Контрразведка и следователи СБУ разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич", подозреваемого в работе на агрессора. В ходе следственно-оперативных действий установлено, что после начала полномасштабного вторжения высокопоставленное должностное лицо осуществляло финансирование террористической организации "ДНР". В частности, через уплату "налогов" и "сборов" в бюджет этого квазиобразования.

Также он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой ДНР. Его целью было снабжение авиакомплектующих в предприятия военно-промышленного комплекса России. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

У бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова провели обыски. Следственные действия проводились Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований. Дело касается закупки французских вертолетов Airbus. Об этом Аваков рассказал в комментарии "УП".

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно – ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию", – сказал Аваков.

Кроме того, есть данные СМИ о том, что подозрение объявили руководителям Минобороны. Речь идет о:

▪ Экс-замдиректоре Департамента государственных закупок МВД Богдане Хмельницкого (расход госсредств на 107 миллионов гривен на некачественные бронежилеты).

▪ Бывшем заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове (неоснащение Вооруженных сил средствами индивидуальной защиты более чем на 1 млрд грн).

▪ Заместителе начальника Департамента координации внешнеэкономической деятельности МО Владимире Терещенко (собственность государственных средств на сумму 1 340 000 $).

По теме
yellow-arrow
Данилов: Главные бои еще впереди. Путин может попытаться провести масштабную атаку, как год назад
yellow-arrow
СБУ и БЭБ устроили обыск в доме олигарха Коломойского
yellow-arrow
Соседняя страна плюс еще один президент. Известно потенциальное место встречи Зеленского и Байдена
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсен Аваков СБУ война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде