WSJ: Американский производитель предлагает Украине два ударных дрона за один доллар, но есть условия
Символический ценник, но не все так просто
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Американская компания по производству оружия General Atomics предлагает продать украинскому правительству два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Гендиректор компании Линден Блу предлагает усовершенствованные беспилотники Reaper MQ-9.
Соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку самолетов в Украину, а также около 8 миллионов ежегодно на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников. Так, предложение будет включать наземную станцию для управления беспилотниками почти в любом месте.
Впрочем, для продажи высокоскоростных дальнобойных беспилотников Reaper требуется одобрение от Байдена. Белый дом и украинское правительство пока отказались от комментариев по этой теме. Беспилотники Reaper могут использоваться для наблюдения и разведки. Также эти дроны способны летать больше 24 часов и носить оружие.
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