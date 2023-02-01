WSJ: Американский производитель предлагает Украине два ударных дрона за один доллар, но есть условия

Американская компания по производству оружия General Atomics предлагает продать украинскому правительству два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Гендиректор компании Линден Блу предлагает усовершенствованные беспилотники Reaper MQ-9.

Соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку самолетов в Украину, а также около 8 миллионов ежегодно на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников. Так, предложение будет включать наземную станцию для управления беспилотниками почти в любом месте.

Впрочем, для продажи высокоскоростных дальнобойных беспилотников Reaper требуется одобрение от Байдена. Белый дом и украинское правительство пока отказались от комментариев по этой теме. Беспилотники Reaper могут использоваться для наблюдения и разведки. Также эти дроны способны летать больше 24 часов и носить оружие.