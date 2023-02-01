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Карате не помогло. На войне в Украине ликидирован генсек Федерации киокушин РФ Увицкий

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Карате не помогло. На войне в Украине ликидирован генсек Федерации киокушин РФ Увицкий

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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Украинские военные ликвидировали серебряного призёра чемпионата Европы 2010 по карате Сергея Увицкого. Об сообщает прес-служба Федерации киокушин РФ.

Увицкий также был генеральным секретарём Федерации киокушин России. Он погиб "при выполнении боевой задачи", информируют российские СМИ, не уточняя, обучал ли он частично мобилизированных в зоне боевых действий карате. Увицкий состоял в "добровольческом отряде российского союза боевых искусств "Союз".

Ранее мы сообщали, что в Донецке ликвидирован подполковник Следственного комитета РФ Рыбаков.

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В статье: война с россией
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