Карате не помогло. На войне в Украине ликидирован генсек Федерации киокушин РФ Увицкий

Украинские военные ликвидировали серебряного призёра чемпионата Европы 2010 по карате Сергея Увицкого. Об сообщает прес-служба Федерации киокушин РФ.

Увицкий также был генеральным секретарём Федерации киокушин России. Он погиб "при выполнении боевой задачи", информируют российские СМИ, не уточняя, обучал ли он частично мобилизированных в зоне боевых действий карате. Увицкий состоял в "добровольческом отряде российского союза боевых искусств "Союз".