СБУ разоблачила экс-главу департамента Минобороны на растрате 100 млн грн государственных средств

Сотрудники СБУ разоблачили бывшего главу Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины на растрате государственных средств. По материалам следствия, чиновник закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов. По материалам СБУ, чиновнику объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

▪ ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

▪ ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. СБУ инициировала отзыв данной партии некачественных бронежилетов на склады Минобороны. Кроме того, СБУ проводит следственные действия по другим должностным лицам в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности.