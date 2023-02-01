  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СБУ разоблачила экс-главу департамента Минобороны на растрате 100 млн грн государственных средств
В тренде

СБУ разоблачила экс-главу департамента Минобороны на растрате 100 млн грн государственных средств

Общие новости
(1 голосов)

Даже больше 100 млн грн

СБУ разоблачила экс-главу департамента Минобороны на растрате 100 млн грн государственных средств

СБУ

Новина українською

Сотрудники СБУ разоблачили бывшего главу Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины на растрате государственных средств. По материалам следствия, чиновник закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов. По материалам СБУ, чиновнику объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

▪ ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

▪ ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. СБУ инициировала отзыв данной партии некачественных бронежилетов на склады Минобороны. Кроме того, СБУ проводит следственные действия по другим должностным лицам в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности.

Читайте такжеСБУ: Президент Мотор Сич сотрудничал с "ДНР", у Авакова провели обыск из-за падения вертолета

По теме
yellow-arrow
Карате не помогло. На войне в Украине ликидирован генсек Федерации киокушин РФ Увицкий
yellow-arrow
WSJ: Американский производитель предлагает Украине два ударных дрона за один доллар, но есть условия
yellow-arrow
СБУ: Президент Мотор Сич сотрудничал с "ДНР", у Авакова провели обыск из-за падения вертолета
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СБУ война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sins (Кропивницький)
01.02.2023 в 14:18
Ні, ну ні під..и
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде