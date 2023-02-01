Украина в НАТО, принятие капитуляции РФ в Переяславе. Как президенты Чехии и Польши видят окончание войны

Избранный президент Чехии, экс-генерал НАТО Петр Павел заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, как только закончится война. В своем первом после избрания интервью Павел сказал журналистам BBC, что Украина "морально и практически готова" присоединиться к Альянсу после окончания войны, а ее армия будет опытнейшей в Европе.

На уточняющий вопрос, относится ли это к членству в НАТО, новый лидер Чехии ответил утвердительно: "Я считаю, они действительно этого заслуживают". Павел подчеркнул, что окончание войны – в руках России. "Нужно только одно решение президента путина вывести свои силы из Украины, и война закончится".

В то же время президент Польши Анджей Дуда рассказал о своем недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время него он посоветовал украинскому коллеге принять капитуляцию РФ в городе Переяславе (Киевская область).

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас – когда вы победите Россию, когда русские придут на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и русского влияния, и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь".

В январе 1654 гетман Богдан Хмельницкий и другие казацкие старшины провели в Переяславе так называемую Переяславскую раду. Считается, что на ней руководство Гетманщины поклялось на верность московскому царю, после чего часть Гетманщины перешла под протекторат Российской империи. Империя гарантировала сохранение государственных прав Гетманщины, однако неоднократно нарушала свое же обещание. Через некоторое время широкая автономия украинских земель и Запорожья была уничтожена, что привело к ликвидации Запорожской Сечи.