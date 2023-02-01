  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-министр Венгрии заявил, что страна граничит на востоке "с россиянами"
В тренде

Премьер-министр Венгрии заявил, что страна граничит на востоке "с россиянами"

Общие новости
(2 голосов)

Такой праздничный тост от господина Орбана

Премьер-министр Венгрии заявил, что страна граничит на востоке "с россиянами"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами, "забыв" об Украине. Об этом он сказал во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили изданию Европейская правда в пресс-службе Орбана.

"Я также сказал президенту Алиеву, что в Венгрии он может иметь несовершенного друга. Он сказал, что это очень интересно, но здесь несколько важнее: что страны понимают друг друга только тогда, когда они имеют схожие стратегические и геостратегические позиции".

"И не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке – русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах".

Под немецкоязычными он, очевидно, имел в виду Австрию, а об Украине вообще не упомянул, сразу "населив" ее россиянами. Он также сказал, что если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, "будущее будет настолько ярким, что Западу придется одеть солнцезащитные очки". Министерство иностранных дел в понедельник вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто, которому выразило протест в связи с этими высказываниями Орбана.

Читайте такжеУкраина в НАТО, принятие капитуляции РФ в Переяславе. Как президенты Чехии и Польши видят окончание войны

По теме
yellow-arrow
Украина в НАТО, принятие капитуляции РФ в Переяславе. Как президенты Чехии и Польши видят окончание войны
yellow-arrow
СБУ разоблачила экс-главу департамента Минобороны на растрате 100 млн грн государственных средств
yellow-arrow
Карате не помогло. На войне в Украине ликидирован генсек Федерации киокушин РФ Увицкий
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Виктор Орбан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде