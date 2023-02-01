Премьер-министр Венгрии заявил, что страна граничит на востоке "с россиянами"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами, "забыв" об Украине. Об этом он сказал во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили изданию Европейская правда в пресс-службе Орбана.

"Я также сказал президенту Алиеву, что в Венгрии он может иметь несовершенного друга. Он сказал, что это очень интересно, но здесь несколько важнее: что страны понимают друг друга только тогда, когда они имеют схожие стратегические и геостратегические позиции". "И не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке – русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах".

Под немецкоязычными он, очевидно, имел в виду Австрию, а об Украине вообще не упомянул, сразу "населив" ее россиянами. Он также сказал, что если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, "будущее будет настолько ярким, что Западу придется одеть солнцезащитные очки". Министерство иностранных дел в понедельник вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто, которому выразило протест в связи с этими высказываниями Орбана.