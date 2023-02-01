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Кабмин уволил руководящий состав Таможни и Налоговой

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Об этом пишут СМИ

Кабмин уволил руководящий состав Таможни и Налоговой

фото из свободных источников

Новина українською

Кабинет министров на заседании в среду, 1 февраля, уволил с должностей исполняющего обязанности главу Государственной таможенной службы Демченко Вячеслава и его заместителей Шуцкого Александра и Черкасского Руслана, а также исполняющую обязанности главы Государственной налоговой службы Татьяну Кириенко.

Об этом ЭП сообщили несколько источников в правительстве.

Информация о причинах для увольнения указанных лиц пока отсутствует. В первой половине дня 1 февраля Государственное бюро расследований сообщило о "проведении обысков у руководства столичной налоговой".

Однако здесь речь идет о проведении следственных действий в и. председателя налоговой службы Киева и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, подозреваемых в незаконном получении возмещения НДС из государственного бюджета. Насчет Татьяны Кириенко пока никаких официальных сообщений не было.

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По информации истчоников, на должность и.о. руководителя Гостаможслужбы правительство назначило одного из заместителей Демченко – Сергея Звягинцева.

Кроме того, как сообщил представитель правительства в ВРУ Тарас Мельничук, Кабмин отстранил от исполнения полномочий по должности и возбудил дисциплинарное производство в отношении заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского.

Государственную политику в налоговой и таможенной сфере осуществляет Министерство финансов. Соответственно, в свое время представление на назначение Татьяны Кириенко и Вячеслава Демченко руководителями Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы осуществил министр финансов Сергей Марченко.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
01.02.2023 в 18:41
Точно известно, что скоро к Суркису придут
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