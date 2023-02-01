Кабмин уволил руководящий состав Таможни и Налоговой
Об этом пишут СМИ
фото из свободных источников
Кабинет министров на заседании в среду, 1 февраля, уволил с должностей исполняющего обязанности главу Государственной таможенной службы Демченко Вячеслава и его заместителей Шуцкого Александра и Черкасского Руслана, а также исполняющую обязанности главы Государственной налоговой службы Татьяну Кириенко.
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Информация о причинах для увольнения указанных лиц пока отсутствует. В первой половине дня 1 февраля Государственное бюро расследований сообщило о "проведении обысков у руководства столичной налоговой".
Однако здесь речь идет о проведении следственных действий в и. председателя налоговой службы Киева и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, подозреваемых в незаконном получении возмещения НДС из государственного бюджета. Насчет Татьяны Кириенко пока никаких официальных сообщений не было.
По информации истчоников, на должность и.о. руководителя Гостаможслужбы правительство назначило одного из заместителей Демченко – Сергея Звягинцева.
Кроме того, как сообщил представитель правительства в ВРУ Тарас Мельничук, Кабмин отстранил от исполнения полномочий по должности и возбудил дисциплинарное производство в отношении заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского.
Государственную политику в налоговой и таможенной сфере осуществляет Министерство финансов. Соответственно, в свое время представление на назначение Татьяны Кириенко и Вячеслава Демченко руководителями Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы осуществил министр финансов Сергей Марченко.
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