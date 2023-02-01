Во время обыска у Коломойского СБУ и БЭБ ничего не изъяли
Обыск прошел хорошо. Прошел, и хорошо
СБУ
В ходе следственных действий в близлежащих домах и на территории следователи ничего не обнаружили также.
Согласно сообщению Службы безопасности Украины и БЭБ, обыски у Коломойского касались Укрнафты и Укртатнафты – предприятий, совладельцем которых он был раньше. Сейчас они переданы в управление государства.
В СБУ сообщили, что разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
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