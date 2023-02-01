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Во время обыска у Коломойского СБУ и БЭБ ничего не изъяли

Общие новости
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Обыск прошел хорошо. Прошел, и хорошо

Во время обыска у Коломойского СБУ и БЭБ ничего не изъяли

СБУ

Новина українською

Во время обысков у бизнесмена Игоря Коломойского правоохранители ничего не изъяли и не обнаружили. Обыск в его доме длился пол часа – с 8:30 до 9 часов, сообщили источники в правоохранительных органах.

В ходе следственных действий в близлежащих домах и на территории следователи ничего не обнаружили также.

Согласно сообщению Службы безопасности Украины и БЭБ, обыски у Коломойского касались Укрнафты и Укртатнафты – предприятий, совладельцем которых он был раньше. Сейчас они переданы в управление государства.

В СБУ сообщили, что разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

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В статье: Игорь Коломойский война с россией
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Источник:
Лівий берег

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