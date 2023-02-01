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Грузия хочет, чтобы Россия вышла из ее земель в рамках мирного соглашения с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Грузинский президент считает, что Россия уже практически проиграла сражения, если не полностью войну

Грузия хочет, чтобы Россия вышла из ее земель в рамках мирного соглашения с Украиной

фото из свободных источников

Новина українською

В мирном соглашении по окончанию войны России против Украины должен быть прописан пункт о необходимо потребовать от Кремля отказаться от почти 15-летней оккупации территорий Грузии.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Bloomberg.

"Россия должна понять, где ее границы. Грузинские вопросы должны быть на столе переговоров, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий в регионе", - сказала она.

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Грузинский президент подчеркнула, что прекращение оккупации Абхазии и Северной Осетии зависит от поражения российского тирана Владимира Путина в Украине, и этот момент, по ее словам, быстро приближается.

"Россия уже практически проиграла сражения, если не полностью войну", - сказала она.

Напомним, в августе 2008 года Россия направила сепаратистские войска в Южную Осетию. После пяти дней боев регион оказался отторгнут от Грузии. На территории Южной Осетии была провозглашена непризнанная международным сообществом "республика". Во время продолжавшихся с 8 по 12 августа военных действий погибли около 850 человек. По данным ООН, во время конфликта около 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Россия и по сей день сохраняет военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, Москва признала оба региона в качестве "суверенных государств".

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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BanderaSS77
01.02.2023 в 20:25
Ах4євші.
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0
-1
Romerik (YNWA)
01.02.2023 в 19:53
Ага. Кров'ю Українців вирішити свої питання, при цьому під боком запускати десятки тисяч кац*пів до себе і підлизувати х*йлу. Йди ти на... двуликий
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-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
01.02.2023 в 20:28
Про "Грузинський леґіон" нічого не чули?Вважати, що територіяльна цілісність Грузії потрібна лише владі, все одно, що стверджувати, що відновлення суверенітету України над її міжнародновизнаними кордонами потрібно лише Зеленському і Стефанчуку.
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