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Путин: Ликвидация возможности обстрела приграничных регионов РФ со стороны Украины является приоритетом

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Очередное заявление бункерного деда

Путин: Ликвидация возможности обстрела приграничных регионов РФ со стороны Украины является приоритетом

фото из свободных источников

Новина українською

Российский диктатор Путин назвал приоритетной задачей – ликвидацию возможности обстрела приграничных регионов РФ.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

"Устранить саму возможность обстрела украинцами приграничных регионов РФ - приоритетная задача", - сказал он.

По словам российского диктатора, нужно "отремонтировать или возместить ущерб из-за обстрела со стороны Украины домов и имущества в приграничных регионах РФ".

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В статье: Владимир Путин война с россией
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