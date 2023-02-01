Путин: Ликвидация возможности обстрела приграничных регионов РФ со стороны Украины является приоритетом
Очередное заявление бункерного деда
фото из свободных источников
Российский диктатор Путин назвал приоритетной задачей – ликвидацию возможности обстрела приграничных регионов РФ.
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
"Устранить саму возможность обстрела украинцами приграничных регионов РФ - приоритетная задача", - сказал он.
По словам российского диктатора, нужно "отремонтировать или возместить ущерб из-за обстрела со стороны Украины домов и имущества в приграничных регионах РФ".
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