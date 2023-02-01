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Зеленский: Движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена

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Видеообращение главы государства

Зеленский: Движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена

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UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением по итогам очередных суток полномасштабной войны с Россией. Хотя сегодняшний день, как отметил президент, прошел под знаком борьбы с внутренним врагом – ворами и коррупционерами.

"Сегодня у нашего государства плодотворный день – плодотворный в противостоянии с тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину. Никому мы ослаблять наше государство не дадим.

Я благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства.

Спасибо правительству Украины – за оперативное кадровое реагирование.

В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Относительно части этих уволенных начаты дисциплинарные производства.

К сожалению, в некоторых областях только так можно гарантировать законность – меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений.

Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы люди в конце концов не пачкались на должностях", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что страна двигается к справедливости. По крайней мере, эту справедливость и должны обеспечить последние события, которые произошли во власти.

"Сегодня же Службой безопасности Украины, ДБР, Бюро экономической безопасности и прокуратурой в рамках открытых уголовных производств проведены десятки обысков и других действий в разных регионах.

И относительно разных лиц.

Движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена.

Особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и в целом Сил обороны.

Любая внутренняя поставка, любые закупки – все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешняя поставка для нашей обороны.

Кто будет этому мешать – тот не останется в соответствующих структурах".

В заключение президент поблагодарил всех тех, кто продолжает на фронте защищать Украину от российских оккупантов.

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В статье: война с россией
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