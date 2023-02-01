Зеленский: Движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением по итогам очередных суток полномасштабной войны с Россией. Хотя сегодняшний день, как отметил президент, прошел под знаком борьбы с внутренним врагом – ворами и коррупционерами.

"Сегодня у нашего государства плодотворный день – плодотворный в противостоянии с тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину. Никому мы ослаблять наше государство не дадим. Я благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины – за оперативное кадровое реагирование. В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Относительно части этих уволенных начаты дисциплинарные производства. К сожалению, в некоторых областях только так можно гарантировать законность – меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений. Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы люди в конце концов не пачкались на должностях", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что страна двигается к справедливости. По крайней мере, эту справедливость и должны обеспечить последние события, которые произошли во власти.

"Сегодня же Службой безопасности Украины, ДБР, Бюро экономической безопасности и прокуратурой в рамках открытых уголовных производств проведены десятки обысков и других действий в разных регионах. И относительно разных лиц. Движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена. Особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и в целом Сил обороны. Любая внутренняя поставка, любые закупки – все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешняя поставка для нашей обороны. Кто будет этому мешать – тот не останется в соответствующих структурах".

В заключение президент поблагодарил всех тех, кто продолжает на фронте защищать Украину от российских оккупантов.