  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне обстреляли Краматорск, попали в жилой дом. Есть раненые
В тренде

Россияне обстреляли Краматорск, попали в жилой дом. Есть раненые

Общие новости
(1 голосов)

Очередной террористический акт от страны-террориста

Россияне обстреляли Краматорск, попали в жилой дом. Есть раненые

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Россия в ночь на второе февраля обстреляла Краматорск Донецкой области. Как сообщают официальные органы власти, есть раненые, на месте работают спасатели.

По неофициальной информации, разрушены два подъезда жилого дома. Под завалами находятся люди.

Информация может обновляться.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена
yellow-arrow
Путин: Ликвидация возможности обстрела приграничных регионов РФ со стороны Украины является приоритетом
yellow-arrow
Грузия хочет, чтобы Россия вышла из ее земель в рамках мирного соглашения с Украиной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде