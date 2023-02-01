Россияне обстреляли Краматорск, попали в жилой дом. Есть раненые
Очередной террористический акт от страны-террориста
фото з відкритих джерел
Россия в ночь на второе февраля обстреляла Краматорск Донецкой области. Как сообщают официальные органы власти, есть раненые, на месте работают спасатели.
По неофициальной информации, разрушены два подъезда жилого дома. Под завалами находятся люди.
Информация может обновляться.
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