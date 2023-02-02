Президент Украины сообщил о количестве жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске

В ночь на второе февраля 2023-го года Россия нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате этого был разрушен жилой дом в центре города. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, известно о двух погибших и восьми раненых в результате трагедии.

"Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", - сообщается на официальном телеграмм-канале Владимира Зеленского.

Отмечается, что на месте трагедии работают все необходимые службы, осуществляется временное переселение людей, оказывается первая медицинская помощь, разбирают завалы.