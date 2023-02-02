  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Украины сообщил о количестве жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске
В тренде

Президент Украины сообщил о количестве жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске

Общие новости
(1 голосов)

Также Зеленский показал видео, где зафиксированы разрушения

Президент Украины сообщил о количестве жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на второе февраля 2023-го года Россия нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате этого был разрушен жилой дом в центре города. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, известно о двух погибших и восьми раненых в результате трагедии.

Читайте такжеРоссияне обстреляли Краматорск, попали в жилой дом. Есть раненые и погибшие

"Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди.

Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом.

И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", - сообщается на официальном телеграмм-канале Владимира Зеленского.

Отмечается, что на месте трагедии работают все необходимые службы, осуществляется временное переселение людей, оказывается первая медицинская помощь, разбирают завалы.

По теме
yellow-arrow
Россияне обстреляли Краматорск, попали в жилой дом. Есть раненые и погибшие
yellow-arrow
Зеленский: Движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена
yellow-arrow
Путин: Ликвидация возможности обстрела приграничных регионов РФ со стороны Украины является приоритетом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде