Президент Украины сообщил о количестве жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске
Также Зеленский показал видео, где зафиксированы разрушения
фото з відкритих джерел
В ночь на второе февраля 2023-го года Россия нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате этого был разрушен жилой дом в центре города. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, известно о двух погибших и восьми раненых в результате трагедии.
"Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди.
Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом.
И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", - сообщается на официальном телеграмм-канале Владимира Зеленского.
Отмечается, что на месте трагедии работают все необходимые службы, осуществляется временное переселение людей, оказывается первая медицинская помощь, разбирают завалы.
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