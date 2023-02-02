Россияне активизировались в Луганской области, ВСУ отразили атаки около 14 населенных пунктов
Ракетные войска поразили 3 района сосредоточения живой силы оккупантов
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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 2 февраля, сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных, 4 из которых по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также 4 авиационных удара. Совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов погибли мирные люди.
Генштаб предупреждает, что угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.
Указывается, что враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В среду украинские воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Билогоровка Луганской области, а также Спорное, Билогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клищиивка Донецк.
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. При этом россияне обстреляли районы приграничных населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. По всей линии столкновения оккупанты бьют из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника и склад горюче-смазочных материалов. О работе украинской авиации в этот раз не сообщается.
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