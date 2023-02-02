Резников – о количестве мобилизованных в РФ, новом наступлении врага и его возможных направлениях

Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии для BFMTV призвал страны НАТО к новой военной помощи, ожидая наступления российской армии на востоке или на юге.

"Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать около 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага. Кремль мобилизовал 500 000 российских солдат. Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это гораздо больше".

"Вооруженные силы РФ могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг. Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно скорее. Поэтому нужно оружие для сдерживания врага, ведь все на войне решает инициатива".