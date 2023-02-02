Эрдоган сомневается в решении Запада по танкам, в то время как в НАТО выступили за поставку оружия для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на фоне грядущего возможного наступления РФ, заявил, что для мирного урегулирования войны, которую развязала Россия на территории Украины, союзники должны активнее поддерживать обороноспособность украинского государства. Об этом он сообщил в интервью Nikkei.

Североатлантический альянс должен быть готов к длительной войне между РФ и Украиной, поскольку пока признаков подготовки к миру со стороны России не наблюдается. Он еще раз напомнил, что Украине необходимо продолжать оказывать поддержку после "беспрецедентного уровня помощи".

В то же время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ни одна европейская страна не проявила такой смелости, как Турция, по поддержке диалога с украинскими властями и представителями страны-агрессора РФ. Он добавил, что ожидает от мира такого же участия в решении вопросов войны, как это делает Турция. Также он сказал, что снабжение Украиной западных танков пойдет на пользу только торговцам оружием. Эрдоган считает, что это "рискованно и полезно для торговцев оружием".