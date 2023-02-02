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Зозуля - об обстреле Краматорска: Гореть в аду – это слишком хорошо для россиян

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(2 голосов)

Форвард добавил, что для россиян нет правил войны

Зозуля - об обстреле Краматорска: Гореть в аду – это слишком хорошо для россиян

Фото: ДСНС України

Новина українською

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля отреагировал на ракетный удар российских оккупантов по Краматорску, в результате которого погибли трое человек.

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"Краматорск… Нет слов. Почти, как и в Днепре ситуация. Попадание в дом. Два подъезда…

С***а, какие же вы п******ы! Вы в этой жизни не умеете ничего: ни жить, ни воевать. Для вас, уроды, не существует правил войны… Вы умеете запугивать гражданских. Но не способны на поле боя проявлять свою силу так, как с мирным населением.

Гореть в аду – это слишком хорошо для вас. Это не наказание… Желаю, чтобы каждый русский почувствовал на себе ту боль, которую испытали украинцы при потере родных, домов и всего, на чем строилась их жизнь", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.

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В статье: Роман Зозуля война с россией Райо Махадаонда
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.02.2023 в 09:58
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