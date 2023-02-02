Глава Еврокомиссии и председатель дипломатии ЕС приехали в столицу Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Завтра, в пятницу, 3 февраля, в Киеве пройдет саммит Украина – Европейский союз.

Это четвёртый визит фон дер Ляен в Украину после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. О прибытии в столицу нашего государства она сообщила в своем Twitter. Она подчеркнула, что стремится продемонстрировать единство Евросоюза в поддержке Украины.