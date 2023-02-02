  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава Еврокомиссии и председатель дипломатии ЕС приехали в столицу Украины
В тренде

Глава Еврокомиссии и председатель дипломатии ЕС приехали в столицу Украины

Общие новости
(1 голосов)

На саммит Украина – ЕС

Глава Еврокомиссии и председатель дипломатии ЕС приехали в столицу Украины

Ursula von der Leyen

Новина українською

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Завтра, в пятницу, 3 февраля, в Киеве пройдет саммит Украина – Европейский союз.

Это четвёртый визит фон дер Ляен в Украину после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. О прибытии в столицу нашего государства она сообщила в своем Twitter. Она подчеркнула, что стремится продемонстрировать единство Евросоюза в поддержке Украины.

"Хорошо, что я вернулась в Киев, уже в четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной как никогда. Для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества".

Читайте такжеНАТО и ЕС подписали обновленную декларацию – учтены российские угрозы, заявлена поддержка Украины

По теме
yellow-arrow
Зозуля - об обстреле Краматорска: Гореть в аду – это слишком хорошо для россиян
yellow-arrow
Эрдоган сомневается в решении Запада по танкам, в то время как в НАТО выступили за поставку оружия для Украины
yellow-arrow
Резников – о количестве мобилизованных в РФ, новом наступлении врага и его возможных направлениях
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ЕС Европейский союз Урсула фон дер Ляйен Жозеп Боррель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде