Глава Еврокомиссии и председатель дипломатии ЕС приехали в столицу Украины
На саммит Украина – ЕС
Ursula von der Leyen
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Завтра, в пятницу, 3 февраля, в Киеве пройдет саммит Украина – Европейский союз.
Это четвёртый визит фон дер Ляен в Украину после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. О прибытии в столицу нашего государства она сообщила в своем Twitter. Она подчеркнула, что стремится продемонстрировать единство Евросоюза в поддержке Украины.
"Хорошо, что я вернулась в Киев, уже в четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной как никогда. Для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества".
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