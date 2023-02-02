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ГУР: путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей

Общие новости
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По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп на территории Беларуси нет

ГУР: путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей

ГУР

Новина українською

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк дал комментарий изданию Kyiv Post. Он заявил, что есть признаки того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны.

"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей".

Также представитель ГУР МО Украины отметил, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.

"По состоянию на сегодняшний день сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать".

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В статье: война с россией ГУР
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Источник:
ГУР

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