ГУР: путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей
По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп на территории Беларуси нет
ГУР
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк дал комментарий изданию Kyiv Post. Он заявил, что есть признаки того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны.
"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей".
Также представитель ГУР МО Украины отметил, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.
"По состоянию на сегодняшний день сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать".
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