ГУР: путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк дал комментарий изданию Kyiv Post. Он заявил, что есть признаки того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны.

"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей".

Также представитель ГУР МО Украины отметил, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.