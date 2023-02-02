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США не против поставок союзниками F-16 для ВСУ, Израиль изучает возможность передачи Железного купола

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Самолеты и системы противовоздушной обороны необходимы Украине

США не против поставок союзниками F-16 для ВСУ, Израиль изучает возможность передачи Железного купола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США не будут блокировать поставки Украине истребителей F-16 странами-союзниками, если они примут такое решение. Об этом сообщает CNN. Если в начале войны в Вашингтоне считалось, что передача современных военных самолетов спровоцирует путина на нежелательную эскалацию, то теперь эта позиция изменилась.

Затруднения с передачей F-16 Киеву в большинстве своем логистические, а также связаны со сложностью управления, на обучение которому может понадобиться больше времени. Пентагон рассматривает просьбу Украины об истребителях на долгую перспективу, оценивая срок годами, а не месяцами. F-16 есть на вооружении у Нидерландов и Польши, они уже выразили готовность рассмотреть этот вариант помощи Украине.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "изучает" вопрос о предоставлении Украине военной помощи, включая израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол".

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В статье: война с россией F-16
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Источник:
kyivindependent.com

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