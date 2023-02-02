Россияне нанесли еще два ракетных удара по центру города Краматорск, есть раненые
Стреляли вчера, стреляют сегодня
Павел Кириленко Фейсбук
Мэр Краматорска Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщили о новой серии ударов (два залпа) по городу и призвали жителей пройти в укрытия.
Снова – по центру города, по жилой застройке. По предварительной информации, есть раненые среди гражданских.
Россия в ночь на второе февраля обстреляла Краматорск Донецкой области. Как сообщают официальные органы власти, по меньшей мере – трое погибших и семеро раненых – таковы последствия обстрела Краматорска. На месте работали спасатели и все экстренные службы.
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Источник:facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
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