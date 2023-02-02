Украинские военные прибыли в Германию для обучения на ПВО Patriot

Украинские военные прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетном комплексе Patriot. Об этом стало известно агентству DPA и авторитетному изданию Spiegel. 70 воинов ВСУ приземлились в Германии 31 января, тренировки начинаются 2 февраля.

По информации источников, федеральное правительство Германии и США хотят, чтобы у Украины была целая система Patriot для отражения российских атак. В систему входит центр управления огнем, радар, генератор электроэнергии и шесть или более пусковых установок.

Передачу Украине первой системы Patriot Вашингтон анонсировал 21 декабря в рамках очередного пакета военной помощи. После этого Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.