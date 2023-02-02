Россияне снова атаковали центр Краматорска, попали в поликлинику и жилые дома - ФОТО
Пять человек получили ранения
Донецкая ОВА
Россияне в четверг снова нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате которого пострадали 5 человек.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павла Кириленко.
"Опять удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!", - написал Кириленко.
Читайте такжеПрезидент Украины сообщил о количестве жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске
Он также сообщил, что россияне нанесли еще два ракетных удара по центру города. "По предварительной информации, есть раненые среди гражданских", - написал он.
Чуть позже Кириленко сообщил, что в результате удара повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника и школа, гаражи и автомобили. Ранения получили 5 человек.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сборная Украины U-21 узнала соперников в отборочном турнире Евро-2025
- Рекорд Динамо, слезы в Шахтере, Забарный, Мудрик, Цыганков, Малиновский - ТОП-трансферы зимы
- Резников – о количестве мобилизованных в РФ, новом наступлении врага и его возможных направлениях
- Резников – о поставках истребителей, ситуации на востоке и сроках прибытия западных танков
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
Новости по теме
- 00:50 Украинские Президент Украины сообщил о количестве жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске
- 23:37 Украинские Россияне обстреляли Краматорск, попали в жилой дом. Есть раненые и погибшие
- 23:10 Украинские Зеленский: Движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн