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Россияне снова атаковали центр Краматорска, попали в поликлинику и жилые дома - ФОТО

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Пять человек получили ранения

Россияне снова атаковали центр Краматорска, попали в поликлинику и жилые дома - ФОТО

Донецкая ОВА

Новина українською

Россияне в четверг снова нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате которого пострадали 5 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"Опять удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!", - написал Кириленко.

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Он также сообщил, что россияне нанесли еще два ракетных удара по центру города. "По предварительной информации, есть раненые среди гражданских", - написал он.

Чуть позже Кириленко сообщил, что в результате удара повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника и школа, гаражи и автомобили. Ранения получили 5 человек.

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В статье: война с россией
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